Euro U21. Hiszpania lepsza od Portugalii w wielkim hicie fazy grupowej

Portugalczycy i Hiszpanie wygrali swoje pierwsze mecze w fazie grupowej Euro U-21, dlatego stawką wtorkowego meczu w Gdyni był półfinał. Presja? Wręcz przeciwnie. Na murawie była pełna swoboda i akcje, które zachwycały kibiców.

Pierwsi do ataku ruszyli Portugalczycy. Hiszpanie spokojnie czekali nastawiając się na kontrataki. Plan wypalił. W 21. minucie pierwszego gola meczu strzelił Saul Niguez. Piłkarz Atletico Madryt przyjął piłkę przed polem karnym, zwiódł rywali i technicznym strzałem pokonał Bruno Valerę.

Kolejny gol padł w drugiej połowie. Gerard Deulofeu ruszył prawym skrzydłem, zagrał piłkę na bliższy słupek do Sandro Ramireza, a 21-letni napastnik z dużym spokojem pokonał portugalskiego bramkarza.

Hiszpania kontrolowała przebieg meczu, ale w 77. minucie fenomenalnego gola strzelił Bruma. Piłkarz Galatasaray zdecydował się na trudne uderzenie z powietrza, ale idealnie trafił w piłkę i zaskoczył bramkarza Hiszpanów.

Portugalia uwierzyła w remis, ruszyła do przodu, jednak nie potrafiła zaskoczyć hiszpańskiej defensywy. Co innego Hiszpania, która w doliczonym czasie gry dobiła rywali. Indywidualną akcję wykończył Inaki Williams i przypieczętował awans swojej drużyny do półfinału.

W drugim meczu grupy B Serbia zremisowała z Macedonią 2:2.