Jakub Rzeźniczak i Tomasz Jodłowiec mogą przejść do Śląska Wrocław

Według "Przeglądu Sportowego" nowymi zawodnikami Śląska mogą zostać Jakub Słowik, Michał Chrapek, Djordje Cotra, Jakub Kosecki, Igors Tarasovs oraz Oktawian Skrzecz. Wspomniani piłkarze będą testowani przez 11. klub poprzedniego sezonu Lotto Ekstraklasy i w ciągu kilku najbliższych dni okaże się, czy wszyscy podpiszą umowy.

Szefowie dolnośląskiego klubu negocjują również pozyskanie Tomasza Jodłowca z Legii Warszawa. Defensywny pomocnik, który w przeszłości bronił już barw Śląska miałby dołączyć do wrocławian na zasadzie wypożyczenia. Największym problemem w rozmowach z Legią są jednak zarobki piłkarza, ponieważ miesięcznie inkasuje on około 20 tysięcy euro, a w Warszawie chcą, aby Śląsk pokrył w 100% zarobki zawodnika podczas jego pobytu we Wrocławiu. Tyle w Śląsku nie zarabia nikt. Właściciele wrocławskiego zespołu chcą jednak negocjować warunki umowy.

Jak dodaje Antoni Bugajski, który poinformował o ewentualnych wzmocnieniach Śląska, Legia jest również chętna na wypożyczenie Śląskowi Jakuba Rzeźniczaka, w tym przypadku problemem również są jednak zarobki 30-latka.