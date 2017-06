Transfery. Obrońca Realu Madryt przechodzi do Sportingu

Portugalski obrońca od dłuższego czasu odgrywa mało znaczącą rolę w drużynie Realu, a jego odejście było jedynie kwestią czasu. W ubiegłym sezonie 29-latek rozegrał zaledwie trzy mecze ligowe dokładając do tego dwa występy w Lidze Mistrzów, w których łącznie zagrał ledwie ponad 90 minut.

Coentrao zostanie zawodnikiem Sportingu na zasadzie rocznego wypożyczenia, po którym najprawdopodobniej przedłuży umowę z "Leões", ponieważ jego obecny kontrakt z Realem Madryt wygasa w czerwcu 2018 roku. Wypożyczenie piłkarza jest gestem dobrej woli Florentino Pereza, który zgodził się na to, aby Real przez najbliższy sezon wypłacał 90% pensji piłkarza. Najważniejsze jest to, żeby Fabio grał - powiedział prezes "Królewskich".

51-krotny reprezentant Portugalii trafił do Realu przed sześcioma laty. Od tamtej pory rozegrał dla "Los Blancos" 106 meczów, zaliczając po drodze roczne wypożyczenie do AS Monaco, w którym wystąpił w 15 spotkaniach.