Transfery. Everton gotowy do pobicia transferowego rekordu i pozyskania młodego talentu

Zdaniem brytyjskiego "Daily Star" Everton za wszelką cenę chce sprowadzić jeden z największych talentów europejskiej piłki już w najbliższym oknie transferowym. Wszystko zależy jednak od tego, czy do Chelsea przeniesie się Romelu Lukaku. Według informacji angielskich dziennikarzy mistrzowie Anglii mogą zapłacić za Belga nawet 80 milionów funtów, dzięki czemu sprowadzenie Dembele z Celticu stałoby się możliwe.

Jeżeli 20-latek dołączyłby do drużyny prowadzonej przez Ronalda Koemana, zostałby on najdroższym zawodnikiem w historii sprowadzonym do Evertonu. Obecnie tytuł ten należy do Jordana Pickforda, który przed kilkoma dniami przeniósł się do 7. drużyny minionego sezonu Premier League za 30 milionów funtów. Za Dembele należy zapłacić zdecydowanie więcej.

Młody napastnik w ostatnim sezonie na szkockich boiskach zrobił prawdziwą furorę, strzelając 17 bramek w 29 meczach ligowych w barwach Celticu. Dodatkowo młodzieżowy reprezentant Francji zagrał również w sześciu spotkaniach w Lidze Mistrzów, w których trzykrotnie wpisał się na listę strzelców.