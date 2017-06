Transfery. Liverpool, Manchester City i Chelsea stoczą walkę o zawodnika Arsenalu

Według informacji angielskiego dziennika "Mirror" pewne jest to, że Alex Oxlade-Chamberlain odejdzie z Arsenalu Londyn. Skrzydłowy jest niezadowolony ze swojej pozycji w drużynie prowadzonej przez Arsene`a Wengera, gdzie jak sam mówi chciałby odgrywać ważniejszą rolę. Zawodnik odbył już spotkanie z szefami "Kanonierów" na którym przyznał, że w planach na przyszłość nie uwzględnia gry dla klubu z "Emirates Stadium". Kontrakt 23-latka wygasa w czerwcu 2018 roku, co oznacza, że najbliższe okno transferowe dla Arsenalu będzie ostatnią okazją do zarobienia poważnych pieniędzy na wychowanku Southampton.

Do tej pory faworytami w pozyskaniu 27-krotnego reprezentanta Anglii byli właściciele Manchesteru City oraz Liverpoolu, teraz do walki o Oxlade`a włączyła się londyńska Chelsea.

Chamberlain w ostatnim sezonie rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 6 bramek i zanotował 11 asyst. Jego wartość według portalu "Transfermarkt" wynosi 20 milionów euro, jednak szefowie Arsenalu z pewnością zażądają za niego znacznie wyższej kwoty.