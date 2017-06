Robert Lewandowski na celowniku klubu z Premier League

Według informacji podanych przez Macieja Iwańskiego, Real Madryt zrezygnował ze starań o Lewandowskiego. Wszystko to ze względu na to, że trener Zinedine Zidane jest zwolennikiem ustawienia z Karimem Benzemą w ataku "Królewskich" i wątpliwe jest to, aby zgodził się na jego sprzedaż, dodatkowo obecnie mistrzowie Hiszpanii nie otrzymali żadnych interesujących ofert na kupno Francuza. Poza tym szefowie Realu nie chcą rywalizować o Polaka z innym chętnym, którym ma być Chelsea Londyn.

Kapitan reprezentacji Polski w ekipie "The Blues" miałby zastąpić Diego Costę, który w tym oknie transferowym najprawdopodobniej opuści szeregi mistrzów Anglii. Zgodnie z rewelacjami podawanymi przez dziennikarza "TVP Sport" sam Lewandowski rozważa przenosiny do Londynu.

28-letni Lewandowski znajduje się obecnie w wyśmienitej formie. W ubiegłym sezonie zdobył z Bayernem Monachium mistrzostwo Niemiec, a do zdobycia tytułu najlepszego strzelca Bundesligi zabrakło mu jednego gola. Za byłego piłkarza m.in. Borussii Dortmund i Lecha Poznań szefowie Chelsea będą musieli zapłacić około 100 milionów euro.