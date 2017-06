Izraelscy ochroniarze na ślubie Lionela Messiego

Ślub Lionela Messiego z Antonellą Roccuzzo odbędzie się w mieście Rosario w Argentynie, skąd pochodzi para młoda. Dzielnica, w której znajduje się kościół znana jest z porachunków gangów, dlatego też Lionel Messi postanowił zatrudnić izraelską firmę ochroniarską.

Według gazety firma ta już od pewnego czasu zapoznaje się ze wszystkimi podejrzanymi miejscami w mieście, by goście i para młoda bezpiecznie dostali się do kościoła, a potem na zabawę weselną, która odbędzie się w miejscowości Arroyo Seco. Oprócz ochroniarzy, pomagać ma również urząd miasta Rosario, dla którego ślub gwiazdy reprezentacji Argentyny jest znakomitym wydarzenie do promocji miasta na arenie międzynarodowej.

- Miasto jest przygotowane na tego typu uroczystość. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodziną i organizatorami wesela. Naszym celem jest zapewnienie ochrony parze młodej i gościom weselnym - powiedział sekretarz urzędu miasta Gustavo Leone.

"La Nacion" podaje, że Messi i jego przyszła małżonka zaprosili na ślub 250 gości. W tym całą drużynę i sztab Barcelony i reprezentacji Argentyny. Dodatkowo na ślubie będzie 150 dziennikarzy z całego świata.

Para młoda poprosiła, by w ramach prezentów ślubnych goście wpłacali darowizny na fundację Lionela Messiego. Fundacja prowadzona jest w celu realizacji zadań społecznych, zarówno na terenie Argentyny, jak i na całym świecie. Pomaga w spełnieniu marzeń dzieci pochodzących z całego świata.