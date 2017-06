Euro U21. Polska - Szwecja. Jan Bednarek: Będziemy się czołgać schodząc z boiska, ale damy z siebie wszystko

Przebieg spotkania ze Szwecją był podobny do tego, który oglądaliśmy w spotkaniu ze Słowacją. Polacy szybko strzelili gola, ale później dali wbić sobie dwa gole. Zadecydowały proste błędy. Najpierw nieporozumienie polskiej defensywy wykorzystał Carlos Strandberg, a chwilę później bierność w kryciu przy rzucie rożnym skarcił Jacob Larsson.

- Nie wszystko możemy przewidzieć. Błędy były, ale pokazaliśmy charakter i potrafiliśmy odwrócić losy meczu. Przegrywaliśmy, mogliśmy się załamać, złożyć broń, ale walczyliśmy do ostatniej kropli krwi. Stać nas było tylko na remis, ale najważniejsze, że jesteśmy w grze. Wierzymy w sukces –przyznał po spotkaniu Bednarek.

Do przerwy Polska przegrywała 1:2, ale po przerwie ruszyła do ataku. Szwedzi cofnęli się do defensywy i czekali na swoje szanse w kontrataku. Doczekali się dwóch, ale nie potrafili ich wykorzystać. Polacy walczyli i swój cel osiągnęli w 90. minucie, kiedy rzut karny na gola zamienił Dawid Kownacki.

- Piłka jest przewrotna. Nie zawsze wygrywa zespół lepszy. Czasem wystarczy dać z siebie wszystko, a gwarantuję, że my będziemy się czołgać schodząc z boiska, ale damy z siebie wszystko. Wyniku zagwarantować nie możemy, walkę tak – obiecał środkowy obrońca Lecha Poznań.

I dodał: - To duma, że możemy grać dla tego narodu. Kibice fantastycznie nas wspierają i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Kibice w Lublinie pokazali, że wierzą w naszą reprezentację, a my zrobimy wszystko, żeby spełnić nasze marzenia – zaznaczył Bednarek, który w meczu ze Szwecją tworzył parę środkowych obrońców z Jarosławem Jachem.

Przedstawiciele LOTTO Ekstraklasy bezbłędni nie byli, co Szwedzi wykorzystali bezlitośnie. Brakowało dobrej komunikacji i asekuracji, ale Marcin Dorna selekcjoner reprezentacji Polski na pomeczowej konferencji prasowej przyznał, że jeszcze będziemy dumni z tych zawodników.

- Atmosfera na trybunach sprawia, że nie zawsze wszystko słychać. Czasem, gdy ktoś krzyknie moja, nic nie słychać. Musimy to przeanalizować, ale na gorąco uważam, że moja współpraca z Jarosławem Jachem nie była zła. Myślimy pozytywnie, patrzymy w przyszłość i czekamy na kolejny mecz - zakończył Jan Bednarek.