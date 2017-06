Euro U21. Polska - Szwecja. Łukasz Moneta: Bramka Dawida Kownackiego pozwoliła zostać nam w grze. Motywacji na mecz z Anglią nie zabraknie

W poniedziałek Polacy zremisowali 2:2 ze Szwedami w drugim meczu młodzieżowych mistrzostw Europy. Gole dla zespołu Marcina Dorny strzelili Łukasz Moneta i Dawid Kownacki, bramki dla gości zdobyli Carlos Strandberg oraz Jacob Larsson.

- To były podobne mecze. Ze Szwedami, podobnie jak ze Słowakami, mieliśmy szanse na strzelenie gola, których nie wykorzystaliśmy. Oba mogliśmy wygrać, a pozostaje spory niedosyt. W poniedziałek walczyliśmy do końca, dobrze że Dawid strzelił gola, bo wciąż pozostajemy w grze. Przed rzutem karnym na ławce były ogromne emocje, wszyscy wstaliśmy, trzymaliśmy kciuki, bo zdawaliśmy sobie sprawę jak ważny to może być bramka - powiedział Moneta.

- Nie spodziewałem się, że w drużynie będę odgrywał taką rolę. Co prawda byłem pewny swojej formy, bo na kadrę przyjechałem po niezłej końcówce w ekstraklasie, liczyłem po cichu na szansę od trenera, ale nie spodziewałem się, że odegram w reprezentacji tak dużą rolę. Nie czułem złości, gdy trener zdejmował mnie z boiska. Nie czułem się zmęczony, ale szanuję tę decyzję. Na ławce też czekają zawodnicy, który mogą dać impuls zespołowi.

Jak drużyna zareagowała na słowa Krystiana Bielika, który po spotkaniu ze Słowacją publicznie skrytykował pracę Marcina Dorny? - Takie sytuacje niestety się zdarzają. Czasem w emocjach ktoś coś palnie i potem powstaje niepotrzebna burza. Sprawę wyjaśniliśmy sobie we własnym gronie, nikt na Krystiana się nie obraża, zapewniam że w zespole nie ma problemu, a atmosfera naprawdę jest dobra - skomentował Moneta.

By awansować do półfinału Polacy muszą w czwartek pokonać Anglię co najmniej dwoma golami i liczyć na remis Słowacji ze Szwecją. - Liczenie punktów w głowie się zaczęło. Już zaraz po meczu trener powiedział nam w szatni, że wciąż jesteśmy w grze, że wciąż możemy awansować do półfinału. Dlatego motywacji na mecz z Anglikami na pewno nam nie zabraknie. Wyjdziemy na boisko z wiarą we własne umiejętności i z wiarą w to, że można wygrać i awansować - zakończył.