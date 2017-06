Polska - Szwecja. Młodzieżowe mistrzostwa Europy. Marcin Dorna: Słowami, które najczęściej padały na odprawie wyszarpaliśmy remis

W poniedzia貫k Polacy zremisowali 2:2 ze Szwedami w drugim meczu m這dzie穎wych mistrzostw Europy. Gole dla zespo逝 Marcina Dorny strzelili ㄆkasz Moneta i Dawid Kownacki, bramki dla go軼i zdobyli Carlos Strandberg oraz Jacob Larsson.

- Trudno na gor帷o podsumowa spotkanie. Jak pokaza造 ostatnie dni, analizy i podsumowania zaraz po meczu, bywaj bardzo nietrafione. Uwa瘸m jednak, 瞠 mogli鄉y obejrze emocjonuj帷e spotkanie, kt鏎e obfitowa這 w sytuacje bramkowe. Przed nami spotkanie z Angli, kt鏎e musimy wygra, by przed逝篡 szanse na awans do p馧fina逝 - powiedzia po meczu Dorna.

- Zawsze gramy o zwyci瘰two. Tak by這 w meczu ze S這wacj, tak by這 te w starciu ze Szwecj. Uwa瘸m, 瞠 dwoma s這wami, kt鏎e najcz窷ciej pada造 na odprawie, czyli "charakter" i "wiara" wyszarpali鄉y remis. Mieli鄉y te okazje do strzelenia zwyci瘰kiego gola, szkoda 瞠 si nie uda這. Pokazali鄉y umiej皻no軼i, wierzymy, 瞠 mo瞠my jeszcze awansowa do p馧fina逝.

- Pawe Dawidowicz nie zszed w przerwie, bo wierzyli鄉y, 瞠 w drugiej po這wie b璠zie gra dobrze. Nie b璠 jednak podsumowywa publicznie gry Paw豉 ani 瘸dnego z pi趾arzy. Zrobimy to na forum dru篡ny, po wnikliwej analizie. Ze zmian, kt鏎e przeprowadzi貫m mog by zadowolony. Jarek Niezgoda wni鏀 o篡wienie, Krzysztof Pi徠ek wywalczy rzut karny. Nie zgodz si, 瞠 nie podj瘭i鄉y ryzyka odpowiednio wcze郾ie, bo mecz ko鎍zyli鄉y z trzema napastnikami - zako鎍zy.

Polacy faz grupow zako鎍z w czwartek, kiedy w Kielcach zmierz si z Anglikami. By awansowa, nasza dru篡na musi wygra co najmniej dwoma golami i liczy na remis w meczu S這wacja - Szwecja.