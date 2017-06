Podkarpacie mistrzem Polski sędziów po raz trzeci z rzędu!

Czternaście drużyn sędziów z trzynastu województw przez cztery dni rywalizowało nad Soliną o miano najlepszego zespołu w Polsce w 2017 roku, w IX już Mistrzostwach Polski Sędziów Piłki Siatkowej. Choć to IX mistrzostwa, po raz pierwszy rywalizacja toczyła się o Puchar Mistrzów Świata. Patronat nad imprezą objęli bowiem związani z Podkarpaciem mistrzowie Marek Karbarz i Krzysztof Ignaczak. Rangę mistrzostw podniosła też obsada sędziowska. Bo choć na boisku grali sędziowie, to ktoś jednak musiał to sędziować. Wśród arbitrów był m.in. Piotr Dudek z Żołyni, który niecały rok temu sędziował igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. Finał poprowadził natomiast Robert Dworak, prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, były sędzia PlusLigi, wespół z Damianem Licem z Żołyni, który w tym roku uzyskał awans do OrlenLigi.

Wobec nieobecności trzech wojewódzkich reprezentacji, gospodarze wystawili dwa zespoły, które na boisku nie były zbyt gościnne. Co innego poza nim. – To były bardzo udane cztery dni. Rzadko mamy okazje, by spotkać się w takim gronie. W sezonie w niemal każdy weekend sędziujemy mecze od PlusLigi do lig wojewódzkich, w różnych rejonach kraju, teraz mogliśmy sami wyjść na boisko – mówi Mirosław Pałka, przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, główny organizator mistrzostw. – Dzięki lokalizacji turnieju mogliśmy pokazać koleżankom i kolegom piękno jeziora solińskiego. A, że dodatkowo sportowo zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, to dodatkowa radość – dodaje z uśmiechem.

Zmagania sędziów były niezwykle emocjonujące już od pierwszych spotkań. W fazie grupowej nie brakowało zaciętych spotkań, a w jednej z grup, wszystkie trzy spotkania zakończyły się… remisami. W fazie grupowej grano bowiem tylko dwa sety, bez względu na wynik i o awansie do najlepszej czwórki decydował stosunek małych punktów! Ogromnym pechowcem okazała się tu reprezentacja Dolnego Śląska, której do awansu do najlepszej ósemki turnieju zabrakło jednego małego punktu! Ostatecznie województwo dolnośląskie zajęło dziewiąte miejsce, nie przegrywając żadnego meczu…

Zacięta walka w grupach spowodowała też, że już w ćwierćfinale spotkało się dwóch faworytów imprezy, Małopolska i Śląsk. W niezwykle zaciętym pojedynku lepsi okazali się sędziowie z Małopolski i to oni cieszyli się z możliwości gry o medale. W tej fazie z walką o podium pożegnali się też inni faworyci, z Mazowsza, którzy nieoczekiwanie przegrali z czarnym koniem turnieju, Wielkopolską. Do półfinału awansowały też dwie drużyny gospodarzy, Podkarpacia.

Jako, iż jeszcze przed turniejem ustalono, że ewentualny finał nie może być wewnętrzną sprawą Podkarpacia, obie drużyny gospodarzy spotkały się w półfinale. W tym pewnie zwyciężyli obrońcy tytułu, czyli pierwszy zespół. W drugim półfinale walka była bardziej zacięta, a o awansie do finału zadecydował tie-break. Ostatecznie Małopolska pokonała Wielkopolskę i skład finału był taki sam jak przed rokiem.

Podkarpackie, które dwa lata z rzędu wygrywało mistrzostwa Polski sędziów i tym razem nie dało sobie odebrać tytułu. Po niesamowicie emocjonującym i zaciętym meczu pokonało rywali 2:1 i zgarnęło hat-tricka. Trzeci raz pod rząd, czwarty w historii sędziowie z Podkarpacia zostali mistrzami Polski! Trzecie miejsce przypadło Wielkopolsce, która w meczu o brąz pokonała drugą drużynę gospodarzy 2:0.

Najlepszym graczem turnieju wybrany został Michał Kazała z Podkarpacia, a najlepszą zawodniczką Bernadeta Nobis z drugiego zespołu podkarpackiego. Nagrodę Fair Play otrzymało wspomniane województwo dolnośląskie. Najlepszym rozgrywającym został Piotr Habel z Małopolski, najlepszym środkowym Marcin Kaliszan z Wielkopolski, najlepszym libero Mirosław Ludera z Podkarpacia, a najlepszym atakującym Michał Flaszowski z Małopolski. Wybrano też miss mistrzostw, którą została Paulina Rudakowską z Lublina. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś wręczył też puchary dla najsympatyczniejszego zawodnika (Rafał Pawłowski – Małopolska), najsympatyczniejszej zawodniczki (Alicja Walkowiak – Wielkopolska) oraz w kategorii młodość (Anna Biederman – Małopolska), doświadczenie (Jacek Broński – Wielkopolska) oraz dwa wyróżnienia (Małgorzata Lic – Podkarpacie, a także dla spikera zawodów Bogdana Smoli).

Patronat Honorowy nad turniejem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wójt Gminy Solina Adam Piątkowski oraz wielokrotni medaliści mistrzostw Polski, Asseco Resovia. W organizacji turnieju pomogły firmy: Jazgot, Rest, AirRes, Handlopex, ADR, Inglot, GreenGas, San-Pajda, ITS, Foto-Hurt Sp. z o.o., Resgraph, Sylveco, Browar Leżajsk, Simplicity, restauracja Zielony Dworek, Balores oraz Kwaśniak. Patronat medialny nad turniejem objęły redakcje: Sport.pl, Gazety Codziennej Nowiny, TVP Rzeszów, Polskiego Radia Rzeszów i portalu podkarpackasiatkowka.pl.

Klasyfikacja końcowa IX Mistrzostw Polski Sędziów Piłki Siatkowej: 1. Podkarpackie I, 2. Małopolskie, 3. Wielkopolskie, 4. Podkarpackie II, 5. Mazowieckie, 6. Lubuskie, 7. Śląskie, 8. Lubelskie, 9. Dolnośląskie, 10. Świętokrzyskie, 11. Pomorskie, 12. Podlaskie, 13. Warmińsko-Mazurskie, 14. Opolskie.