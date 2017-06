Eliminacje Ligi Europejskiej. Dinamo Batumi i FK Pelister rywalami Jagiellonii i Lecha

Dinamo Batumi w tabeli obecnego sezonu gruzińskiej ekstraklasy zajmuje dopiero 8. miejsce (rozgrywki w Gruzji odbywają się systemem wiosna-jesień). Klub z południowo-zachodniej części Gruzji wyceniany jest zaledwie na 3,7 mln euro. Najlepszym strzelcem zespołu 44-letniego trenera Kostyantyna Frolova jest kapitan Temuri Shonia, który w tym sezonie w 9 meczach ligowych zdobył 5 bramek. Teoretycznie wydaje się więc, że największym rywalem Jagiellonii w tej fazie rozgrywek będzie... odległość, bowiem piłkarze z Podlasia na wyjazdowy mecz z Dinamem będą musieli przebyć odległość niemal 2,5 tysięcy kilometrów.

Równie egzotycznym rywalem jest przeciwnik Lecha Poznań - FK Pelister. Klub z macedońskiej Bitoli w ubiegłym sezonie zajął dopiero 4. miejsce w tabeli ligowej do eliminacji Ligi Europejskiej dostając się dzięki zdobyciu krajowego pucharu. Najlepszym strzelcem drużyny prowadzonej przez Naci Sensoya jest Brazylijczyk Lucas, który w ubiegłym sezonie zaliczył 11 trafień w 29 ligowych spotkaniach. 23-letni napastnik jest jedną z największych gwiazd zespołu. Ważną postacią Pelister jest również doświadczony Baze Iljoski - 12-krotny reprezentant Macedonii, który w przeszłości grał m.in. w Stanach Zjednoczonych, Tajlandii czy Japonii.

Pierwsze mecze odbędą się 29 czerwca, natomiast rewanże 6 lipca. Jagiellonia i Lech rywalizację rozpoczną na własnych stadionach. Co ciekawe "Kolejorz" na spotkanie rewanżowe nie pojedzie do Bitoli, a do oddalonej od niej o 180 kilometrów Strumicy, gdzie znajduje się stadion Mladost, spełniający wymogi UEFA i mogący pomieścić 6000 kibiców, natomiast wyjazdowy mecz Jagiellonii odbędzie się w Kutaisi oddalonym od Batumi o 150 kilometrów.