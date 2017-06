Liga Światowa. Znamy komplet drużyn, które zagrają w Final Six. Wśród nich znajduje się prowadzona przez byłego trenera Polaków

Od 4 do 8 lipca w brazylijskiej Kurytybie odbędzie się Final Six Ligi Światowej. Choć polska reprezentacja nie weźmie w nim udziału, to wszyscy kibice siatkówki będą mogli się cieszyć grą najlepszych drużyn na świecie.

Udział w finałowych rozgrywkach zapewniony mieli gospodarze, czyli siatkarze Canarinhos. W klasyfikacji generalnej fazy interkontynentalnej z 19 punktami zajęli 2. miejsce, zaraz za liderującą Francją, która przegrała tylko jeden z dziewięciu meczów. Na podium zestawienia znaleźli się również obrońcy tytułu sprzed roku, Serbowie.

Rywalizacja o miejsca od 4-6 trwała do ostatniego spotkania. Dzięki wygranym w ostatnim turnieju interkontynentalnym awans wywalczyła młoda reprezentacja Rosji oraz USA, które pokonując w ostatniej kolejce Polskę musiało jeszcze liczyć na pomoc pozostałych drużyn.

W gronie najlepszych zespołów na 5. pozycji znalazła się prowadzona przez byłego szkoleniowca biało-czerwonych, Stephane’a Antigę, kadra Kanady. Choć miała mniej punktów niż sklasyfikowane niżej USA i Belgia, to wygrała z nimi stosunkiem meczów zwycięskich do porażek.

7. w zestawieniu byli podopieczni Vitala Heynena, lokatę niżej Polacy, a dalej Bułgarzy, Argentyńczycy i Iran. Zaskoczyło ostatnie miejsce Włochów, którzy jeszcze w poprzednim sezonie grali w Final Six zmagań.