Śląsk Wrocław rusza na zakupy. We wtorek kontakt podpisze Dorde Cotra

Cotra w Ekstraklasie występuje od 2011 roku, gdy przeniósł się z FK Rad Belgrad do stołecznej Polonii. W lutym 2013 r. umowa obrońcy z warszawskim klubem została jednak rozwiązana, a on chwilę później dołączył do Zagłębia Lubin. Na stadionie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie Serb spędził blisko pięć sezonów. W ostatnim wystąpił w 21 spotkaniach. 31 czerwca wygasa jednak jego kontrakt z „Miedziowymi”.

Według informacji Sport.pl 32-latek jest już po słowie ze Śląskiem Wrocław. Jutro zawodnik ma przejść testy medyczne, a następnie podpisać dwuletnią umowę. Jak udało nam się dowiedzieć Cotra otrzymał także możliwość rocznego przedłużenia kontraktu z Zagłębiem (z opcją przedłużenia o kolejny rok), którą jednak odrzucił.

Dla Śląska, który z końcem sezonu opuściło jedenastu zawodników, pozyskanie Cotry będzie pierwszym poważnym wzmocnienie w letnim oknie transferowym. Do Wrocławia z wypożyczeń wracają natomiast Jakub Wrąbel (Olimpia Grudziądz) i Lasza Dwali (Irtyszu Pawłodar).