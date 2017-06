Nicklas Baerkroth jednak trafi do Lecha!

W niedzielę dziennikarz Polsatu Sport, Mateusz Borek, poinformował, że Szwed zagra w Legii.

Okazuje się jednak, że Baerkroth trafi do Lecha Poznań.

Musi tylko przejść testy medyczne - poinformowała oficjalna strona internetowa Kolejorza.

Baerkroth w wieku 15 lat podpisał kontrakt z FK Goeteborg. W Allsvenskan po raz pierwszy zagrał 2 września 2007 w wieku 15 lat, 7 miesięcy i 14 dni, dzięki czemu stał się najmłodszym debiutantem w historii!

25-latek to skrzydłowy IFK Norrkoping i sześciokrotny reprezentant Szwecji. Występuje po prawej stronie boiska, w tym sezonie zagrał w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach - strzelił w nich cztery gole i zaliczył osiem asyst.

– Można powiedzieć, że Baerkrotha znamy od bardzo dawna. Zauważyliśmy go już w 2010 roku podczas meczu kadr U19 i przez kilka lat śledziliśmy jego postępy. To piłkarz o profilu idealnie pasującym do Kolejorza, był jednym z naszych największych priorytetów na to okienko transferowe – mówił wiceprezes klubu, Piotr Rutkowski.