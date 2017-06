Transfery. Liverpool zainteresowany Aubameyangiem

Jeszcze nie tak dawno Aubameyang miał przenieść się do Ligue 1 i zostać nowym zawodnikiem Paris Saint-Germain. Szefowie paryskiego klubu zrezygnowali jednak z transferu na ostatniej prostej, ze względu na ogromne wymagania finansowe Gabończyka. Płaca jakiej wymagał najlepszy strzelec klubu z Dortmundu odstraszyła również Chińczyków, a konkretnie klub Tianjin Quanjian. Zdaniem francuskiego "Le Parisien" kwestia pieniędzy nie jest problemem dla Liverpoolu, który za króla strzelców Bundesligi jest gotów zapłacić 70 milionów euro, a samemu zawodnikowi jest skłonny zaoferować pensję w wysokości 14 milionów euro za sezon gry.

Właściciele Borussii - amerykańska grupa Fenway Sports, liczą na to, że w pomyślnym przeprowadzeniu negocjacji pomoże osoba Juergena Kloppa, pod wodzą którego "Auba" grał w latach 2013-2015. To właśnie niemiecki szkoleniowiec sprowadził Aubameyanga do Bundesligi, ściągając go do Dortmundu z francuskiego Saint-Etienne za 15 milionów euro.

Aubameyang w ubiegłym sezonie rozegrał 32 spotkania w Bundeslidze, w których zdobył 31 bramek, dzięki czemu zdobył tytuł króla strzelców ligi niemieckiej. Łącznie w sezonie 2016/17 napastnik zagrał w 46 oficjalnych meczach, w których aż 40 razy wpisywał się na listę strzelców.