Paweł Cibicki jednak chce grać dla Polski? PZPN mówi: "nie, dziękujemy"

Czyli gdybyś miał wybierać raz jeszcze, to po raz kolejny wybrałbyś grę dla Szwecji? - pytał Cibickiego po pierwszym meczu Szwedów na Euro 2017 dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter. - Tak - odparł bez wahania piłkarz. Jego słowa kłócą się jednak z informacją przekazaną Polsatowi Sport przez Pawła Drażbę, rzecznika prasowego reprezentacji Polski do lat 21.

- Do PZPN-u wpłynęło pismo od menedżera Pawła Cibickiego z zapytaniem, czy jesteśmy zainteresowani grą zawodnika w dorosłej reprezentacji Polski. On podobno tak, ale my niestety już nie. Paweł był kilkukrotnie zapraszany na zgrupowania reprezentacji młodzieżowych, obiecał wiele razy, że się stawi, jednak później wybrał Szwecję - tłumaczył Drażba.

Cibicki występował w latach 2013-2014 w kadrach Polski do lat 19 i 20. W środę w Lublinie będzie miał okazję do rywalizowania z piłkarzami, z którymi mógł grać w jednej drużynie. Dla Polaków potyczka ze Szwedami będzie meczem o wszystko na Euro. Po porażce ze Słowacją biało-czerwoni muszą zdobyć komplet punktów, by liczyć się w walce o awans do półfinału turnieju.

