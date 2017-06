Liga Światowa. Polska - USA. Porażka Polaków z Amerykanami. Biało-czerwoni sami odebrali sobie szanse na Final Six

Pocz徠ek spotkania z reprezentacj Stan闚 Zjednoczonych to chaotyczna gra bia這-czerwonych (4:7), kt鏎a uporz康kowa豉 si nieco dzi瘯i mocnej zagrywce Micha豉 Kubiaka (8:8). Trudny float Bart這mieja Lema雟kiego da Polakom prowadzenie (11:9), jednak kilka chwil p騧niej straty swojego zespo逝 odrobi Carson Clark (12:12). Wtedy w pole serwisowe wszed Fabian Drzyzga, a jego zagrania zachwia造 przyj璚iem rywali, poci庵aj帷 za sob bardzo du膨 pewno嗆 uderzenia polskiego 鈔odka (19:15). W ko鎍闚ce, mimo zapasu punktowego, gospodarze nie radzili sobie z zagrywk Davida Smitha, a nast瘼nie coraz gorzej sz這 im z obron (22:22). Cho Maciejowi Muzajowi w ofensywie nie dr瘸豉 r瘯a, to i tak ekipa z USA mia豉 kilka pi貫k setowych (25:24/27:26/28:27). 畝dnej z nich nie wykorzysta豉 i ostatecznie to dwie akcje Bie鎥a w ko鎍闚ce da造 Polakom wygran (31:29).

Fatalny start w drugiej partii poskutkowa podw鎩n zmian – na boisku pojawili si Grzegorz υmacz oraz Aleksander 奸iwka (3:10). Mimo to po polskiej stronie nie by這 skutecznego ataku, a Muzaj zacz掖 pope軟ia b陰d za b喚dem (4:11). Odmieni這 si to chwilowo wraz z wi瘯sz aktywno軼i bloku gospodarzy i powrotem Dawida Konarskiego do gry (11:15). Odbudowa takiej punktowej przepa軼i okaza豉 si jednak niemo磧iwa, wi璚 po 鈍ietnych atakach Taylora Sandera i Davida Smitha set si sko鎍zy, daj帷 remis w spotkaniu (25:17).

Zaskakuj帷o, najskuteczniejszym elementem pocz徠ku trzeciego seta by這 polskie lewe skrzyd這. Gra Kubiaka zyskiwa豉 na warto軼i, jednak Lema雟kiego wygl康a豉 coraz mniej pewnie (8:7). P騧niej kilka szcz窷liwie zdobytych punkt闚 bia這-czerwonych doda這 im pewno軼i siebie, a co najwa積iejsze – zacz掖 odzyskiwa j dot康 s豉bo dysponowany Konarski (13:10). Cho Polacy uzyskali zapas (19:16), to momentalnie przypomnia o sobie Sander, kt鏎ego zagrania da造 Amerykanom pierwsze od d逝giego czasu prowadzenie (22:21). To wystarczy這, by chwil p騧niej pokona gospodarzy na przewagi (27:25).

Po chwili przerwy zdobywanie punkt闚 nadal sz這 Polakom bardzo opornie (5:8). Cho kilka razy bia這-czerwoni zbli瘸li si do rywali, to nie byli w stanie ani wyj嗆 na prowadzenie, ani nawet zremisowa z jedynie poprawnie graj帷 kadr USA (8:12). Wydawa這 si, 瞠 faza mn鏀twa niewykorzystanych szans zako鎍zy豉 si wraz z odblokowaniem Bartosza Kurka, lecz by這 to chwilowe wra瞠nie (16:21). Ostatecznie Amerykanie wygrali spotkanie ze sporym zapasem punktowym, a bia這-czerwoni po瞠gnali si z marzeniami o Final Six Ligi 安iatowej (25:20).