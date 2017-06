Euro U21. Włosi i Niemcy wygrali swoje pierwsze mecze

Reprezentacja Niemiec pokonała Czechy 2-0 po trafieniach Maxa Meyera oraz Serge Gnabry'ego. W końcówce spotkania rzut karny zmarnował Davie Selke.

Włosi powtórzyli wyczyn Niemców pokonując Danię również 2-0. Pierwsza bramka była wyjątkowej urody - Lorenzo Pellegrini pokonał Jeppe Hojbjerga pięknym strzałem przewrotką. W 86. minucie na 2-0 trafił Andrea Petagna.

W trakcie spotkania doszło do nietypowej sytuacji. Polscy fani Milanu obrzucili włoskiego bramkarza Gianluigiego Donnarummę... fałszywymi pieniędzmi. Wywiesili również transparent z napisem "Dollarumma".

O co chodzi? Niedawno Donnarumma podjął decyzję o tym, by nie przedłużać wygasającego w 2018 roku kontraktu z Milanem, co wywołało wściekłość kibiców, którzy oskarżają go o zdradę. 18-latkiem interesuje się m.in. Real Madryt.

W środę Niemcy zagrają z Danią, a Włosi z Czechami. Do półfinału awansują tylko zwycięzcy trzech grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca.

W poniedziałek drugie mecze rozegrają drużyny z grupy A. O 18 Słowacja zagra z Anglią, natomiast o 20.45 Polska ze Szwecją.