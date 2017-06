Pierwszy komentarz Floyda Mayweathera odnośnie walki z Conorem McGregorem

Pojedynek ostatecznie ogłoszono w minioną środę w nocy polskiego czasu. Od tej chwili media są zasypywane nowymi faktami i komentarzami dotyczącymi tej walki. Jednak jeden z dwóch najbardziej zainteresowanych kazał nam chwilę poczekać na kilka słów w tym temacie.

Dopiero w niedzielę Floyd Mayweather skomentował pojedynek z Irlandczykiem, mówiąc:- McGregor to twardy przeciwnik. Ludzie z całego świata domagali się tej walki, więc musiałem im dać to, czego chcą. Ludzie prosili o tą walkę, a ja byłem na emeryturze. To oni chcieli abym wrócił, więc wracam.

- Obie strony są bardzo zadowolone, ja jestem zadowolony, oni są zadowoleni i nie mogę się już tego doczekać - dodał legendarny bokser.

