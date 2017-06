Primera Division. Zidane rozmawiał z Ronaldo. Portugalczyk chce grać w Manchesterze United

Portugalczyk jest zawiedziony brakiem wsparcia ze strony klubu po tym, jak hiszpańska prokuratura oskarżyła piłkarza o oszukanie urzędu skarbowego na ponad 14 mln euro.

Ronaldo miał ukryć w latach 2011-2014 dochody z tytułu praw do wizerunku, używając w tym celu firmy założonej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Portugalczyk w swoim zeznaniu podatkowym poinformował o zarobkach w wysokości 11,5 mln euro, gdy realna kwota miała być o ponad 30 mln wyższa. Teraz zawodnikowi grozi nawet kara pozbawienia wolności, choć jak spekulują eksperci, prawdopodobnie cała sprawa zakończy się na wysokiej karze finansowej.

Portugalczyka z Madrytu chce wyrwać Manchester United. Zdaniem znanego włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio Ronaldo najchętniej wróciłby do "Czerwonych Diabłów". Miał poprosić swojego agenta Jorge Mendesa o to, by zrobił wszystko co w jego mocy, by zrealizować ten transfer.

Ronaldo interesuje się również Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium. CZYTAJ WIĘCEJ >>