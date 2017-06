Rafał Majka wygrał Tour de Slovenia 2017

Polak wyprzedził Włocha Giovanniego Viscontiego (Bahrain - Merida) o 11 sekund, a trzeciego Australijczyka Jacka Haiga (Orica-Scott) o 17 sekund. Siódme miejsce w klasyfikacji wyścigu zajął Paweł Cieślik (Elkov-Autor), który stracił do Majki minutę i 14 sekund.

Czwarty, ostatni etap z Rogaskiej Slatiny do Novego Mesta (160 km) wygrał Irlandczyk Sam Bennett z ekipy Majki.

To znakomity prognostyk przed Tour de France. Dla Majki to ostatnia impreza przed najsłynniejszym kolarskim wyścigiem, który potrwa od 1 do 23 lipca.