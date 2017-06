Jakub Przygoński wygrał Italian Baja

Dla Przygońskiego, najlepszego Polaka w ostatnim rajdzie Dakar (był siódmy), to trzecie podium w tym sezonie po drugim w Katarze i Kazachstanie, ale po raz pierwszy w imprezie cross-country nie miał sobie równych. We Włoszech prowadził niemal od startu do mety. Wygrał z przewagą aż 16 minut nad Miroslavem Zapletalem.

- Wygrywamy ten legendarny rajd i jesteśmy dumni, że zapisujemy się w karcie zwycięzców. Od samego początku walczyliśmy o miejsce na podium, ale tak naprawdę o naszej wygranej decydowały sekundy, a w takim tempie bardzo łatwo popełnić błąd. Dlatego tym bardziej cieszy to zwycięstwo, bo mamy poczucie, że daliśmy z siebie wszystko. Dziękujemy bardzo kibicom za wsparcie - mówił na mecie Przygoński.

Największym zagrożeniem dla niego w rajdzie Italian Baja byli inni kierowcy z Polski. Wracający po dwóch latach przerwy za kierownicę auta klasy cross-country Martin Kaczmarski wygrał jeden z sobotnich odcinków specjalnych, po pierwszym dniu był trzeci, ale rajdu nie ukończył, bo na piątym odcinku przebił trzy opony, a miał tylko dwa koła zapasowe.

Drugi po pierwszym dniu był Arom Domżała, ale jego z rywalizacji w niedzielę wykluczyła awaria samochodu.

Przygoński dzięki zwycięstwu we Włoszech awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Cross-Country. Lider Katarczyk Nasser Al-Attiyah w Italian Baja nie startował.