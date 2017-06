Gala Ladies Fight Night "IRA" odbędzie się 26 sierpnia! [WIDEO]

Gala LFN zatytułowana “IRA” – co po łacinie oznacza “gniew” – odbędzie się 26 sierpnia. Dokładne miejsce jeszcze zostanie podane do wiadomości, ale póki co możemy zdradzić, że będzie to nad morzem. Ponadto gala będzie ściśle związana z weekendowym eventem motoryzacyjnym Braci Collins. Szykują się zatem niezwykłe sportowe doznania oprawione w ryk silników oraz walk K-1 i MMA na najwyższym żeńskim poziomie.