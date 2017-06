El. ME 2018. Polacy wygrywają po horrorze z Rumunią

Polacy już wcześniej stracili szanse na awans, zajęli ostatnie, czwarte miejsce w swojej grupie eliminacyjnej - Rumuni zajęli trzecie miejsce, a o zwycięstwo w grupie powalczą Białorusini z Serbią.

To pierwsze zwycięstwo kadry pod wodzą Piotra Przybeckiego. Polacy grali falami, ale do przerwy prowadzili aż sześcioma bramkami (19:13). W drugiej połowie Polacy zaczęli popełniać proste błędy w ataku i tracili piłki. Mimo to w pewnym momencie prowadzili aż 31:27, ale Rumuni rzucili aż cztery bramki z rzędu! Zwycięstwo Polsce zapewnił rzut Chrapkowskiego na dwie sekundy przed końcem.

Kilka dni temu podopieczni Przybeckiego zremisowali 34:34 na wyjeździe z Serbią. Wcześniej kadra złożona z wielu nowych zawodników przegrała mecze ze Szwecją, Islandią i Norwegią podczas turnieju towarzyskiego.