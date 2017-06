Paolo Maldini został tenisistą. Zadebiutuje w turnieju w Mediolanie

W reprezentacji Włoch rozegrał 126 meczów, był m.in. wicemistrzem świata i Europy. Z Milanem, któremu wierny był przez całą piłkarską karierę (jako junior w latach 1978-1985 i jako senior od 1985 do 2009 roku), wywalczył m.in. siedem tytułów mistrza Włoch i pięć Pucharów Europy.

Z piłką Maldini pożegnał się w wieku 41 lat. I wkrótce zaczął trenować tenis. - Nie wiem czy Paolo mógłby być wielkim tenisistą, gdyby kiedyś wybrał ten sport. Zaczął grać bardzo późno, dopiero pięć-sześć lat temu, więc to oczywiste, że ma techniczne braki. Ale ma mocne uderzenie, dobrze serwuje, a z racji swojej przeszłości jest świetnie przygotowany zarówno fizycznie, jak i mentalnie - mówi Landonio w serwisie Tennisitaliano.it.

Landonio to 46-letni trener. W 1996 roku zajmował 975. miejsce w rankingu ATP. To była jego najwyższa pozycja w gronie singlistów. W rankingu deblistów należał do Top 500. W ostatnich latach Landonio uczył tenisa m.in. Maldiniego i tworzył z nim parę w turniejach charytatywnych. Teraz panowie sprawdzą się w profesjonalnym turnieju Aspria Tennis Cup. W imprezie, która zacznie się 26 czerwca, w dniu 49. urodzin Maldiniego, zagra kilku znanych zawodników, jak niegdyś piąty tenisista świata Tommy Robredo, Federico Delbonis (najwyżej w karierze na 33. miejscu w rankingu ATP) czy Marcel Granollers, jeszcze cztery lata temu czwarty deblista świata.

Jednak Włosi są pewni, że największe zainteresowanie kibiców wzbudzą ci panowie: