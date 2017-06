Liga Światowa. Co musi się stać, by Polska awansowała do Final Six?

Przed meczem z Iranem Polacy wiedzieli jedno. Z Iranem trzeba było wygrać za trzy punkty, powtórzyć ten wynik w niedzielnym meczu z USA i liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.

Po pewnym zwycięstwie 3:0 i układzie innych wyników sytuacja się nawet polepszyła.

Na chwilę obecną mamy 4 zwycięstwa, 12 punktów i bilans setów 16-16. To daje nam piątą pozycję w ogólnej tabeli pierwszej dywizji. Wyprzedziliśmy w niej USA, Kanadę, Rosję i Bułgarię. Bułgarzy wygrali w sobotę z Serbią 3:2 i mają tyle samo zwycięstw co my, ale mniej punktów.

To oznacza, że nasza sytuacja jest bardzo dobra. Przyszłość zależy od nas. Jeśli wygramy w niedzielę z USA za trzy punkty to awansujemy do Final Six. Co więcej nawet wygrana przy stracie dwóch setów może być wystarczająca. Przed spotkaniem ze Stanami Zjednoczonymi odbędzie się mecz Rosja - Iran, który może być ważny w kontekście także naszej sytuacji w grupie.

Przypomnijmy, że o kolejności w tabeli decyduje liczba wygranych meczów, a następnie zdobyte punkty. Te na razie są na korzyść Polaków.