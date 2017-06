Liga Światowa. Polska - Iran 3:0. Mamy to! Polska z szansą na awans

Choć as serwisowy Rafała Buszka w pierwszej akcji spotkania był zwiastunem lepszej postawy Polaków, to początkowo Persowie na ryzykowane ataki Michała Kubiaka czy zagrywkę Mateusza Bieńka odpowiadali skutecznie (5:5). Kiedy jednak biało-czerwoni zaczęli rozgrywać taktycznie, wykorzystywać piłki sytuacyjnie i uaktywnili blok, wyszli na prowadzenie, które pozwoliło im na większą swobodę gry (13:8). Kolejne zagrania zespołu Ferdinando De Giorgiego robiły wrażenie – punkty z lewego skrzydła zdobywał Buszek i rzadko na prawym nie kończył atakujący, co sprowokowało błędy Irańczyków (21:14). W końcówce pojedyncze zagrania wychodziły Ghaemiemu, a Polakom przydarzyły się pomyłki, jednak nie były one w stanie zagrozić wygranej gospodarzy (25:17).

Druga partia rozpoczęła się podobnie, jak wcześniejsza (8:5) z tą różnicą, że po perskiej stronie frustracja była coraz bardziej widoczna (10:7). Przerodziła się ona w agresywniejszą grę na siatce, co pomogło gościom odrobić dwa punkty straty (11:10). Mimo że kontrowersyjnymi decyzjami sędziowie utrudniali Polakom grę, to gospodarze znaleźli na to najlepszą odpowiedź – świetną punktową serię Bartłomieja Lemańskiego, która ponownie dała im wysokie prowadzenie (16:12). Do skutecznego środkowego wkrótce dołączył Kubiak, więc podopieczni Ferdinando De Giorgiego mogli pozwolić sobie na większe ryzyko w polu serwisowym (21:15). Ono się opłaciło i skończyli set wysoką wygraną 25:18.

Wygrywanie akcji w trzeciej partii nie szło biało-czerwonym już tak łatwo (6:6). Oba zespoły długo rywalizowały punkt za punkt, a martwiło to, że po polskiej stronie skuteczność stracił Buszek (10:10). Kiedy się odblokował, ruszyła i cała gra gospodarzy (13:11). Dopiero przy stanie 16:16 w polskim zespole doszło do pierwszej zmiany – na boisku pojawili się Maciej Muzaj i Grzegorz Łomacz. Gospodarzom dodało to dynamiki i szybko przełożyło się na ich prowadzenie (20:16). Dwie interwencje trenera Kolakovica w końcówce nie były w stanie nic zmienić i po ataku Bieńka Polacy wygrali mecz, zachowując szansę na awans do Final Six (25:22).

Polska – Iran 3:0 (25:17, 25:18, 25:22)