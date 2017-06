Euro U21. Krystian Bielik: Przepraszam trenera i kolegów z drużyny

Polacy w piątek - na organizowanych przez siebie mistrzostwach Europy do lat 21 - ulegli rówieśnikom ze Słowacji 1:2. Na drużynę Marcina Dorny po meczu spadła fala krytyki. O swoich kolegach z zespołu i trenerze niepochlebnie wypowiedział się też rezerwowy Krystian Bielik, który zarzucił m.in. sztabowi niski poziom treningów podczas zgrupowania.

- Moim zdaniem gramy tak, jak trenujemy. Te treningi nie były na najwyższym poziomie. Mamy łatwe rozegranie, bez przeciwnika i to tempo nie jest najlepsze. To samo później jest w meczu - wypalił Bielik, przygadując też swoim kolegom z zespołu, a w zasadzie to wprost oskarżając ich o „brak jaj”: - Do następnego meczu musimy podejść bardziej zdecydowanie, z takim jajem, bo w meczu ze Słowacją nam ich zabrakło.

W sobotę Bielik odbył rozmowę wychowawczą z trenerem, ale swoje podobno usłyszał też od piłkarzy. Od kolegów z szatni, którzy byli źli, by nie napisać, że wściekli na to, co wygaduje przed kamerami. Młody zawodnik jednak się zreflektował i przeprosił Dornę oraz kolegów z kadry. Poprosił także dziennikarzy „Łączy nas piłka” (oficjalnego serwisu kadry) o publikację oświadczenia. Pojawiło się ono na stronie w sobotę późnym wieczorem. Oto jego treść:

„Przepraszam za wczorajsze słowa, które wypowiedziałem pod wpływem meczowych emocji. Szanuję trenera, cały sztab szkoleniowy, a moja ocena była krzywdząca i niefortunna. Popełniłem błąd, za który jeszcze raz przepraszam. Sprawa została już wyjaśniona wewnątrz drużyny i jest zamknięta. Od teraz skupiamy się wyłącznie na jak najlepszym przygotowaniu się do drugiego meczu mistrzostw Europy ze Szwecją. To jest dla nas najważniejsze”.

Polacy następny mecz na młodzieżowych mistrzostwach Europy zagrają w poniedziałek. W Lublinie zmierzą się ze Szwecją, początek spotkania o 20:45.