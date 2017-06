Bundesliga. Arjen Robben zdradził gdzie zagra, jeśli odejdzie z Bayernu

Jego rola w Bayernie, z każdym kolejnym sezonem będzie prawdopodobnie marginalizowana. 33-latek wyjawił niemieckiemu dziennikowi "Kicker", jakie są jego plany na przyszłość.

- Jestem w miarę spokojny, nie wiem co będzie w 2018. Staram się skupić na tym co jest tu i teraz. Przemyślę całą sprawę. Jestem pewien, że wrócę do Holandii, do Groningen. Wciąż jestem w dobrych relacjach ze swoim rodzimym klubem - powiedział skrzydłowy Bayernu.

Jeśli jest w formie, to wciąż jest jednym z najlepszych skrzydłowych w Europie. W sezonie 2016/17 zagrał w 26 mecach Bundesligi, w których zdobył 13 bramek i zanotował 11 asyst.