Euro U21. Wspaniały gest kibiców Szwecji w Kielcach

Całą historię opowiada szwedzki portal Aftonbladet.se, którego dziennikarze przyjechali do Kielc relacjonować piątkowy mecz Szwecji i Anglii. Obie drużyny zmierzyły się ze sobą na inaugurację turnieju Mistrzostw Europu UEFA Euro U21. Szwedzcy kibice wypełnili w piątek centrum miasta, bawiąc się i śpiewając. Według dziennikarzy przyjechali do Polski już dzień przed meczem. W czwartek miało dojść do zamieszek między nimi a Polakami. Wszystkiemu zapobiegł bezdomny, który stanął w obronie Szwedów i załagodził sytuację. Kilkanaście godzin po zdarzeniu skandynawscy kibice odnaleźli mężczyznę, kupili mu nowe buty, podarowali koszulkę ich reprezentacji oraz bilet na mecz.

”Widzieliśmy, że chodził w samych skarpetkach. Buty kosztowały nas niewiele, a jego uszczęśliwiły”- powiedział Marcus Ewelind, jeden z kibiców i główny pomysłodawca akcji. Bezdomny nie zdołał powstrzymać łez.

Mecz zakończył się wynikiem remisowym. Szwecja i Anglia grają w grupie A razem ze Słowacją i z Polską, która jest gospodarzem turnieju.