Primera Division. Gdzie może trafić Cristiano Ronaldo

Można śmiało założyć, że w razie transferu Portugalczyk zostałby najdroższym piłkarzem na świecie. Obecnie to miano dzierży Paul Pogba, za którego Manchester United zapłacił aż 105 mln euro.

W przypadku Ronaldo sam wykup stanowiłby jedynie część wydatków. Jak podliczyła "Marka" kwota ewentualnego transferu - biorąc pod uwagę również zarobki i wszelkie premie - miałaby wynieść nawet 400 mln euro. Na taki wydatek mogą pozwolić sobie tak naprawdę tylko dwa kluby.

Pierwszy z nich to Manchester United. W ostatnich latach "Czerwone Diabły" przeżywały poważny kryzys sportowy, ale finansowo nadal mają się znakomicie. W dodatku Ronaldo grał w Anglii w latach 2003-2009, to tu Sir Alex Ferguson ukształtował go piłkarsko. Ronaldo nawet przed niedawnym finałem Ligi Mistrzów (4-1 z Juventusem) wspominał, że tęskni za Premier League.

Druga opcja to Paris Saint-Germain. Katarczycy mają niemal nieograniczone możliwości finansowe i marzą o wygraniu Ligi Mistrzów. Ale jak na razie im się to nie udaje, ich najlepszym wynikiem jest awans do ćwierćfinału. W minionym sezonie Paryżanie stracili nawet mistrzostwo Francji, co wydawało się niemożliwe przed sezonem. W dodatku po stracie Zlatana Ibrahimovicia PSG nie ma już w składzie ani jednej światowej gwiazdy. Tylko czy Ronaldo chciałby w ogóle grać we Francji?

Finansowo na Ronaldo mógłby pozwolić sobie również Manchester City, ale wydaje się wątpliwe, by Portugalczyk zdecydował się na przenosiny do największego rywala Manchesteru United. Nie wiadomo również, jakby układała się jego współpraca z Pepem Guardiolą.

Do niedawna możliwy byłby również kierunek chiński, ale tamtejsze kluby w najbliższym czasie będą zmuszone do ograniczenia wydatków na zagraniczne gwiazdy. Władze ligi zdecydowały, że kluby, które na koniec 2016 roku miały długi, muszą odprowadzać dodatkową opłatę przy przeprowadzaniu transferów powyżej 5,9 mln euro. Ta opłata wynosi... 100 proc. Dla chińskich klubów tak naprawdę opłata za transfer byłaby podwójna.

Ronaldo w przeszłości mówił o chęci występów w amerykańskiej Major League Soccer, ale na takie przenosiny jest chyba za wcześnie. 32-latek nadal znajduje się w znakomitej formie i nie jest gotowy do tego, by zrezygnować z gry na najwyższym poziomie. Poza tym żaden klub MLS nie byłby w stanie wykupić go z Realu Madryt.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się pozostanie Ronaldo w Realu. Ale czy Portugalczyk, zły na oskarżenia ze strony hiszpańskich władz podatkowych, dojdzie do takiego samego wniosku?