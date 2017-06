Odszedł z Korony, chcą trzy inne polskie kluby. Trwa walka o Kanadyjczyka

Sebastian Staszewski

Mecz Śląsk Wrocław - Korona Kielce. Milan Borjan (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Cracovia, Wisła Kraków i Termalika Bruk-Bet Nieciecza są zainteresowane pozyskaniem Milana Bojrana. Bramkarz, który wiosną był wypożyczony do Korony Kielce, wrócił do Łudogorca Razgrad, ale już niedługo może ponownie zagrać w LOTTO Ekstraklasie. Mistrzowie Bułgarii oczekują za Kanadyjczyka ok. 100 tys. euro.

Piłkarz urodzony w chorwackim Kninie do Ekstraklasy trafił w lutym tego roku. Do Kielc został wypożyczony z Łudogorca Razgrad. Mimo dobrej postawy reprezentanta Kanady, który do końca sezonu rozegrał piętnaście spotkań, Korona nie zdecydowała się na skorzystanie z przysługującej jej opcji pierwokupu. Bojranem szybko zainteresowały się jednak inne polskie kluby. Jak dowiedział się Sport.pl w tej chwili transfer Kanadyjczyka negocjują: Cracovia, Wisła Kraków i Termalika Bruk-Bet Nieciecza. Zdeterminowane Słonie Zdeterminowana, aby pozyskać Bojrana, jest Termalika Bruk-Bet Nieciecza. „Słonie” mają w tej chwili tylko dwóch bramkarzy, którzy w ubiegłym sezonie rozegrali łącznie 10 meczów (Dariusz Trela wystąpił w dziewięciu spotkaniach, Krzysztof Baran w jednym). Klub z Małopolski zdążył już opuścić dotychczasowy numer 1 Krzysztof Pilarz, który przeniósł się do Gdyni. Prezes Danuta Witkowska intensywnie pracuje więc nad tym, aby już niedługo trener Mariusz Rumak poznał nazwisko nowego golkipera. Krakowska rozgrywka W jeszcze trudniejszej sytuacji jest Wisła Kraków, która w czerwcu rozstała się z aż czterema bramkarzami. Reymonta opuścił Łukasz Załuska, który nie przyjął propozycji nowej umowy i związał się z Pogonią Szczecin, oraz rezerwowi: Michał Buchalik, Michał Miśkiewicz i młody Mateusz Zając. Z Wisły prawdopodobnie odejdzie także powoływany do reprezentacji Iraku Kais Al-Ani. Dlatego też krakowscy działacze bardzo intensywnie poszukują wzmocnień. Jednym z najpoważniejszych kandydatów jest właśnie Bojran. Według naszych informacji najbliżej pozyskania 29-latka jest jednak drugi klub z Krakowa, Cracovia. W zespole Jacka Zielińskiego Bojrana czekałaby walka o skład z Grzegorzem Sandomierskim. „Pasy” zainteresowane są także Adamem Wilkiem z Legionovii Legionowo. Za golkipera działacze mistrza Bułgarii oczekują ok. 100 tys. euro.