Bundesliga. Bayern Monachium zmienił herb

Są one bardzo kosmetyczne. Niebieski odcień zmieniono na ciemniejszy, a czerwony jest ciemniejszy. Inne zmiany to krótsze wierzchołki liter "C" oraz "M" i inne kąty szachownicy w środku herbu.

Zmiany przeprowadzono w związku z globalną konkurencją na rynku. Mają one pomóc umocnić markę i zwiększyć jej rozpoznawalność.