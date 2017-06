Transfery. Kolejny zawodnik na testach w Lechu Poznań

Vernon De Marco jest Argentyńczykiem, ale ma także hiszpański paszport. Od czterech lat występuje w lidze słowackiej, na początku w Zemplinie Mihalovce, a od niedawna w Slovanie Bratysława. W minionym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach na pozycji środkowego i lewego obrońcy, w których strzelił jedną bramkę. Przyczynił się też do zdobycia przez drużynę Pucharu Słowacji.

Włodarze Kolejorza już od pewnego czasu obserwują 24-latka. Jego największymi atutami są pojedynki jeden na jeden oraz gra głową.

Sam piłkarz jest bardzo zadowolony z możliwości transferu: - To wszystko dzieje się bardzo szybko. Kilka dni temu byłem w Bratysławie ze swoim zespołem i mój agent zadzwonił do mnie z informacją, że sprawa transferu zmierza w dobrą stronę. Jestem szczęśliwy, ponieważ Lech to bardzo dobry klub i już nie mogę doczekać się gry - powiedział.

Vernon ma zostać wypożyczony na rok z opcją pierwokupu. Jeśli Lech zdecyduje się go wykupić, w życie wejdzie kontrakt wiążący Argentyńczyka na kolejne trzy lata.