Znany brytyjski dziennikarz: Kubica był lepszy niż Hamilton, Alonso i Vettel

Hughes pisze oczywiście o testach, jakie dla zespołu Renault przeprowadza Kubica. Po sześciu latach przerwy wrócił do bolidu F1 "z trwałym urazem prawej ręki, ale mimo to jeździł, jak gdyby ta przerwa nigdy nie miała miejsca". Polak przyznał, że jego celem jest powrót do F1.

- Gdyby to się stało i byłby w stanie powtórzyć wyniki z testów podczas wyścigu byłby to jeden z największych sportowych comebacków ostatnich lat - uważa Hughes. I dalej przytacza słowa Fernando Alonso, który mówił, że to Kubica miał największy talent z grona Alonso, Lewis Hamilton i Sebastian Vettel. Każdy z wspomnianej trójki ma na swoim koncie co najmniej jedno mistrzostwo świata. Dla Hamiltona Kubica był najlepszym kierowcą, jakiego kiedykolwiek spotkał na swojej drodze.

BMW Sauber w ogóle nie walczyło z Red Bullem o Vettela, bo zdaniem włodarzy tego teamu to Kubica rokował o wiele lepiej. Polak stał się pierwszym kierowcą swojego zespołu w trakcie sezonu dzięki wyśmienitym wynikom na testach. Hughes podkreśla przede wszystkim wyjątkową jazdę Polaka na zakrętach, to, że "wyciska z niego o 10 proc. więcej niż ktokolwiek inny" - tak o Kubicy powiedział Martin Brundle, komentator F1.

Brytyjski dziennikarz wspomina znakomite wyniki i miejsca na podium Kubicy w przeciętnym bolidzie Renault. Wtedy kierowcy Ferrari, Red Bulla czy McLarena dysponowali dużo lepszymi maszynami, ale Polak mimo to był w stanie z nimi rywalizować, co "powinno być niemożliwe". Fatalny wypadek Polaka podczas Ronde di Andora w Ligurii przerwał jego karierę - w 2013 roku miał zostać kierowcą Ferrari obok Fernando Alonso.

Hughes podkreśla wyjątkową determinację Kubicy, dzięki której mógł być najlepszym kierowcą F1 na świecie. - Ostatnie testy w Valencii pokazały, że może jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Jak podało "L'Equipe" Robert Kubica w niedzielę 2 lipca poprowadzi Lotusa E20-Renault podczas Goodwood Festival of Speed. Tym samym samochodem jeździł podczas czerwcowych testów w Walencii.