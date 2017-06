Siatkówka. BBTS sięga po australijskiego rozgrywającego, Harrison Peacock wraca do PlusLigi

- Jestem podekscytowany występami w Polsce - myślę, że jest to świetne miejsce do gry w siatkówkę. Kibice są jednymi z najlepszych na świecie i jest to bardzo dobra liga. W tej chwili trudno mówić o potencjale BBTS-u w nowym sezonie - będziemy mogli to ocenić dopiero, gdy zaczniemy razem pracować. Za mną bardzo udany sezon w Finlandii. Razem z drużyną mieliśmy kilka trudnych meczów w Pucharze CEV przeciwko Trentino. U siebie nie znaleźliśmy natomiast sposobu na silny team Mikko Esko i Oliliego Kunnari, więc zdobyliśmy srebrny medal - mówi nowy rozgrywający BBTS-u Bielsko-Biała.

vSpośród bielskich siatkarzy Peacock zna Mariusza Gacę. - Mario był jednym z dobrych ludzi, których spotkałem w Będzinie - był jak ojciec drużyny. Zawsze szczęśliwy i uśmiechnięty, chętny do pomocy. Jest dobrym graczem i z niecierpliwością czekam na nasze ponowne spotkanie – dodaje Australijczyk. Reprezentacyjnym trenerem Harrisona jest Mark Lebedew, szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla. - Pytałem Marka o BBTS, ale i tak już dużo wiedziałem o lidze. Mark powiedział, że jest to dobry klub w naprawdę ładnym mieście i byłoby to świetne miejsce do rozwijania mojej kariery - kończy Peacock.

26-letni rozgrywający występował wcześniej w Linköpings VC (2010-2012), Marmi Lanza Werona (2012-2013), Australian Institute of Sport (2013-2015), wspomnianym MKS-ie Będzin (2015-2016) oraz właśnie w Hurrikaani-Loimaa. W 2012 roku wygrał mistrzostwo Szwecji, a w poprzednim sezonie srebro ligi fińskiej. Jest reprezentantem swojego kraju.

Do tej pory BBTS w sezonie 2017/2018 wzmocnili Piotr Łukasik, Jarosław Macionczyk, Kajetan Marek, Tomasz Piotrowski, Bartosz Cedzyński i Jakub Bucki. Kontrakt na stanowisku trenerskim przedłużył Rostislav Chudik, a jego asystentem został Paweł Gradowski. Umowy prolongowano również z Mariuszem Gacą, Wojciechem Siekiem i Przemysławem Czauderną. Z klubu odeszli Kamil Kwasowski (Cerrad Czarni Radom), Paweł Gryc (Łuczniczka Bydgoszcz), Łukasz Koziura oraz Bartłomiej Grzechnik (MKS Będzin).