ATP Stuttgart. Jerzy Janowicz odpadł w ćwierćfinale

Polski tenisista od początku meczu nie mógł wejść na swój optymalny poziom gry. Zdołał wygrać pierwszego gema serwisowego i na tym zakończył się jego dorobek w tym secie. Paire przełamał go przy stanie 2:1 i mimo przeplatania asów z podwójnymi błędami wygrywał własne gemy serwisowe. Łodzianin natomiast dość często nieczysto trafiał w piłkę. Wkrótce dał się przełamać po raz drugi, popełniając przy break-poincie podwójny błąd. Chwilę później Paire bardzo pewnie podszedł do swojego kolejnego serwisu i asem zakończył trwającego jedynie 20 minut seta.

Druga partia wyglądała już zdecydowanie lepiej i to nie tylko z punktu widzenia polskich kibiców. Coraz częściej dochodziło do dłuższych wymian, pojawiły się także skróty i wypady do siatki z obu stron. Zarówno Janowicz, jak i Paire bardzo pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe, dlatego do rozstrzygnięcia seta konieczna była rozgrywka tie-breakowa. Obaj zawodnicy bardzo długo szli punkt za punkt. Przy stanie 4:4 Janowicz przegrał jednak swój serwis, a Paire trafiając swoimi dwoma zakończył trwający nieco ponad godzinę mecz wynikiem 6:1 7:6(4).

Był to czwarty bezpośredni pojedynek Janowicza z Paire’em i drugi zwycięski przez Francuza. W półfinale czeka go starcie z rodakiem, Lucasem Pouille, który w trzech setach wyeliminował reprezentanta gospodarzy, Philippa Kohlschreibera.

Za ćwierćfinał w Stuttgarcie Janowicz zainkasował 45 punktów, dzięki czemu w najbliższy poniedziałek awansuje na 138. miejsce w rankingu ATP.