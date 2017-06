Deniss Rakels zagra w Lechu Poznań

W sezonie 2016/17 Lech Poznań zajął 3. miejsce w lidze, dzięki czemu awansował do 1. rundy kwalifikacji Ligi Europy. Trener Nenad Bjelica dlatego znacząco pragnie wzmocnić zespół. Drużynę najprawdopodobniej zasilą: Rakels i Situm.

Według informacji portalu kkslech.com, obaj zawodnicy muszą przejść jeszcze tylko testy medyczne.

Rakels był czołowym zawodnikiem ekstraklasy w sezonie 2015/16. Wówczas zdobył dla Cracovii 15 bramek w 20 występach. Zimą trafił do Reading, ale tam niemal od razu doznał poważnej kontuzji. Przez 18 miesięcy zagrał tylko 14 meczów, w których strzelił 3 gole.

Napastnik reprezentacji Łotwy został wypożyczony do Lecha do końca sezonu 2017/18. Wtedy wygaśnie jego umowa z Reading, a jeśli napastnik (mogący grać także na skrzydle) nie zawiedzie Bjelicy, to jego kontrakt z Kolejorzem zostanie automatycznie przedłużony do 2021 roku. .

Drugim zawodnikiem, który zameldował się w Poznaniu jest Situm. Dwukrotny reprezentant Chorwacji gra na pozycji skrzydłowego. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Dinamie Zagrzeb. Przybył tam z włoskiej Spezii Calcio, do której w lipcu 2014 roku ściągnął go... Bjelica!

25-latek został wypożyczony do końca sezonu z opcją pierwokupu. Portal transfermarkt.de wycenia go na 1.5 mln euro.

Pierwszym letnim wzmocnieniem Lecha był Emir Dilaver, były stoper Ferencvarosu.