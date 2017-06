Siatkówka. W kolejnym sezonie Miłosz Hebda zagra we Włoszech

Mi這sz Hebda mimo m這dego wieku ma ju spore do鈍iadczenie klubowe. Karier rozpoczyna w Dunajcu Nowy S帷z i SMS-ie Spa豉. Nast瘼nie zwi您a si ze Skr Be販hat闚, lecz nie by tam zawodnikiem sz鏀tkowym. Postanowi wi璚 p鎩嗆 dalej i przenie嗆 si do AZS-u Cz瘰tochowa. Jego kolejnym klubem by MKS B璠zin. Przyjmuj帷y prezentowa si tam nie幢e, a gra w ostatnim sezonie poskutkowa豉 zainteresowaniem Andrei Anastasiego jego osob. Z Lotosem Treflem Gda雟k zwi您any by przez dwa lata (2015-2017). Po minionym sezonie rozsta si z polsk lig - jego kolejn dru篡n b璠zie w這ski New Mater Volley Castellana Grotte.

26-letni przyjmuj帷y w polskiej lidze zdoby kilka wyr騜nie. By br您owym medalist mistrzostw Polski junior闚 (2009), srebrnym Klubowych Mistrzostw 安iata (2009), rok p騧niej wraz z zespo貫m stan掖 na 3. miejscu podium Ligi Mistrz闚 i zdoby mistrzostwo Polski. Na swoim koncie ma r闚nie Puchar Challenge (2012) oraz krajowy Superpuchar (2015).

Mi這sz Hebda to tak瞠 reprezentant Polski, jednak regularnie gra wy陰cznie w zespo豉ch m這dzie穎wych. Wygra turniej EEVZA (2008), z這to Olimpijskiego Festiwalu M這dzie篡 Europy (2009) oraz srebro Letniej Uniwersjady (2013).