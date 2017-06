Zaskakująca sytuacja w Hiszpanii. Trener zwolniony z powodu zbyt wysokiej wygranej

WM

Mecz trampkarzy Sarmaty z Legionovią przy Okopowej (Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta)

Do niebywałej sytuacji doszło w Hiszpanii. Zespół tramkpkarzy do lat 11, CD Serranos, pokonał na początku czerwca Banicalap C aż 25:0. Działacze zwycięskiej drużyny zwolnili za to trenera, ponieważ uznali, że tak wysoka wygrana to brak szacunku dla rywala.

Jeden z działaczy klubu CD Serranos, Pablo Alcaide, kontrowersyjną decyzję wyjaśnił następująco: - Szacunek dla rywala jest najważniejszy. W tym przypadku go zabrakło, dlatego postanowiliśmy zakończyć współpracę z dotychczasowym szkoleniowcem. Na łamach "El Pais" sprawę skomentował prawnik trenera: - Mojemu klientowi nie zależało na strzeleniu jak największej liczby goli. Wręcz przeciwnie - Kazał swoim zawodnikom cofnąć się na własną połowę i dopiero tam wywierać presję. Porażka zespołu Banicalap C nie może dziwić. Byli oni najsłabszą drużyną minionego sezonu z zerowym dorobkiem punktowym i 247 straconymi bramkami w 30 meczach. Statystyki mogą dziwić, ale jest to normalna sytuacja w grze trampkarzy. Często przy bardzo wysokich wynikach przestaje się liczyć kolejne gole.