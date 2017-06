Transfery. Wielkie zakupy Evertonu! Najpierw Pickford, teraz Davy Klaassen

Klaassen był w minionym sezonie czołową postacią Ajaxu. Pomógł swojej drużynie dotrzeć do finału Ligi Europy, w którym polegli 0:2 z Manchesterem United. Kilka klubów było zainteresowanych ściągnięciem Holendra, ale ostatecznie udało się to Evertonowi. Pomocnik kosztował "The Toffees" 23,6 miliona funtów.

Sam zawodnik podkreśla, że duży wpływ na jego decyzję miała postać trenera Evertonu, Ronalda Koemana. - Kilka tygodni temu rozmawialiśmy z Koemanem na temat klubu i tego, co chcielibyśmy w nim osiągnąć. Przykro mi opuszczać Ajax, ale uważam, że to dobra decyzja i z uśmiecham patrzę w przyszłość - powiedział 24-latek.

Tym samym Klaassen stał się kolejnym głośnym transferem Evertonu w ostatnim czasie. Kilka dni temu za 30 milionów do klubu dołączył Jordan Pickford. Były zawodnik Sunderlandu stał się dzięki temu trzecim najdroższym bramkarzem w historii.