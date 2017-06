Ligue 1. Claudio Ranieri trenerem Mariusza Stępińskiego

Włoch jeszcze rok temu został uznany najlepszym trenerem Premier Leauge. Jego Leicester sensacyjnie zdobyło mistrzostwo Anglii. Sezon 2016/17 zaczęło jednak słabo, więc Ranieri został zwolniony po kilku miesiącach.

W Nantes zmieni Sergio Conceicao, który trafi do FC Porto.

65-latek pracował już we Francji w latach 2012-2014, kiedy wywalczył awans do Ligue 1 z AS Monaco. Prowadził także m.in. Chelsea Londyn, Valencię, Parmę, Juventus, Atletico Madryt oraz reprezentację Grecji.

Właścicielem oraz prezesem Nantes jest polski biznesmen - Waldemar Kita. Napastnikiem drużyny jest Mariusz Stępiński, który w zeszłym sezonie zagrał w 21 meczach ligowych i strzelił 4 gole.