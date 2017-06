Angielskie media pod wrażeniem gry Krystiana Bielika

Brytyjski dziennik przygotował ranking 10 zawodników, na których warto zwrócić uwagę podczas turnieju. W jednym szeregu z takimi zawodnikami jak Gianluigi Donnarumma, Serge Gnabry, Bruma czy Sandro Ramirez, eksperci "The Guardian" postawili 19-letniego Krystiana Bielika.

"Gospodarze nie grali na mistrzostwach Europy U-21 od 1994 roku, ale teraz nie są bez szans. Bielik to silny obrońca albo defensywny pomocnik, który w styczniu 2015 roku dołączył do Arsenalu za 2,7 mln funtów. Jeszcze nie przebił się do pierwszej drużyny, a ostatnio był wypożyczony do Birmingham City. W kadrze Polski do lat 21 jeszcze nie występował, ale na nadchodzących mistrzostwach ma dostać swoją szansę" - tak wybór Polaka uzasadnił angielski dziennik.

Zawodnik, który rozegrał 10 spotkań w minionym sezonie angielskiej Championship, podczas zgrupowania w Arłamowie wywarł bardzo dobre wrażenie na sztabie szkoleniowym Marcina Dorny i niewykluczone jest, że będzie on stanowił o sile bloku defensywnego biało-czerwonych.

Polacy swój pierwszy mecz Mistrzostw Europy rozegrają w piątek 16 czerwca w Lublinie, gdzie podejmą reprezentację Słowacji.