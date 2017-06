Jerzy Janowicz pokonał 12. rakietę świata. Niespodzianka w starciu z Dimitrowem

Serwis okazał się kluczowy w czwartkowej rywalizacji. Przez cały mecz doszło tylko do jednego przełamania, w drugim secie na przy stanie 4:3 dla Janowicza Dimitrow nie utrzymał swojego podania.

- To dla mnie bardzo ważne zwycięstwo. Muszę jeszcze mocniej walczyć o kolejne. Wcześniej miałem problemy z kontuzjami, przez to nie mogłem grać na swoim poziomie. Ale teraz wracam do gry - powiedział po meczu Janowicz. Na pytanie o świetną grę przy swoim serwisie, odpowiedział jedynie z uśmiechem na twarzy: - młotek, po prostu młotek.

Dzięki wygranej z Bułgarem Janowicz awansuje w rankingu ATP o kilkanaście pozycji. Przed turniejem w Stuttgarcie sklasyfikowany był na 155. miejscu.

W ćwierćfinale tenisista z Łodzi zmierzy się z wygranym pary Benoit Paire – Peter Gojowczyk.