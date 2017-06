Robert Kubica znów za kierownicą bolidu F1 z Renault

Goodwood Festival of Speed to doroczne wydarzenie motoryzacyjne w hrabstwie West Sussex w Wielkiej Brytanii. Festiwal przyciąga rzesze fanów, bo mogą oni z bliska zobaczyć najszybsze samochody i najszybszych kierowców świata, a jego kulminacyjnym punktem są przejazdy próbą rodem z wyścigów górskich o długości niespełna dwóch kilometrów. Rekord trasy od 1999 roku należy do Niemca Nicka Heidfelda (41,6 sekundy). Ze względów bezpieczeństwa auta F1 od lat już nie

mają mierzonych czasów.

W tym roku zaprezentowanych zostanie m.in. ponad 60 bolidów Formuły 1 z różnych epok. Robert Kubica pojedzie autem z 2012 roku, które testował ostatnio w Walencji - podało L’Equipe.

Renault do Wielkiej Brytanii zabiera również Siergieja Sirotkina (trzeci kierowca zespołu) oraz Jolyona Palmera, który jest w tym sezonie jednym z dwóch etatowych kierowców zespołu. Zespół obchodzi 40. rocznicę startów w F1.

W Goodwood autem Mercedesa pojedzie aktualny mistrz świata Nico Rosberg, który po zdobyciu tytułu zawiesił wyścigową karierę. W Gooodwood będzie jeździł też Valtteri Bottas.

Oprócz Renault i Mercedesa będzie też można zobaczyć bolidy McLarena i Williamsa, swoje historyczne wyścigówki (ponad 20 aut) zaprezentuje też Ferrari, które w F1 ściga się od 70 lat.