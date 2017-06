Media: Liverpool złożył ofertę za Zielińskiego

Latem zeszłego roku Udinese sprzedało Piotra Zielińskiego za 14 mln euro do Napoli. W sezonie 2016/17 Polak stał się ważnym elementem drużyny Maurizo Sarriego. Zagrał w 36 meczach Serie A, w których zdobył 5 bramek i zanotował 7 asyst. Władze Napoli widzą w nim wielki potencjał, dlatego klauzula wykupu w kontrakcie pomocnika wynosi aż 70 mln euro!

Wedle informacji neapolitańskiego serwisu "Il Mattino" Liverpool złożył ofertę w wysokości 28,5 mln euro. A pomocnika chce również Tottenham.

- Kiedy jedenaście miesięcy temu przychodził do Napoli, to 70 mln euro wydawało się ceną abstrakcyjną, ale Zieliński powoli zaczyna się zbliżać do tej granicy. Może jeszcze nie teraz, ale jeśli nadal będzie się tak rozwijał, to wkrótce będzie wart tych pieniędzy - czytamy w "Il Matino".

O transferze do zespołu "The Reds" spekulowano już rok temu. Jurgen Klopp jest wielkim fanem talentu Polaka, ale ostatecznie, Napoli okazało się konkretniejsze od Anglików. Czy tym razem uda się im przekonać Zielińskiego do przeprowadzki?

Jego kontrakt wygasa dopiero w czerwcu 2021 roku.

Konkurencja do gry w środku pola Liverpoolu jest ogromna. O pierwszy skład walczą m.in: Philippe Coutinho, Adam Lallana (obaj są ofensywnymi pomocnikami), Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, James Milner i Emre Can.



