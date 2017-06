Tenis. "Radwańska zmaga się z poważnym wirusem"

Na początku czerwca Radwańska przegrała z Alize Cornet i odpadła w III rundzie Roland Gorrasa. Od tej pory wciąż nie wznowiła treningów.

- Mieliśmy je wznowić w połowie poprzedniego tygodnia, ale do tego niestety nie doszło. Agnieszka zmaga się z wirusem i to dosyć poważnym. Jej organizm się buntuje. Podchodzimy do sprawy bardzo ostrożnie, rozsądnie i cały czas na pierwszym planie stawiamy zdrowie Agnieszki - powiedział na antenie Polskiego Radia Dawid Celt.

- Mamy nadzieję, że ta sytuacja w niedługim czasie się poprawi, natomiast po takiej infekcji, po takim problemie, z jakim Agnieszka teraz się zmaga, nie jest łatwo szybko do siebie dojść - dodał.

- Problemy ze zdrowiem doskwierają jej praktycznie od pierwszego turnieju w sezonie. W tej chwili daje z siebie wszystko, choć tak naprawdę na niewiele sobie może pozwolić - podsumował narzeczony Radwańskiej.