Corentin Tolisso zawodnikiem Bayernu Monachium. Rekordowa kwota!

Podobno na szczycie listy życzeń Carlo Ancelottiego był Marco Verratti, ale Włoch okazał się zbyt drogi. PSG żądało minimum 80 mln euro. Alternatywą był 22-letni Francuz, który i tak okazał się najdroższym zakupem w historii mistrzów Niemiec. Pobił rekord Javiego Martineza, który kosztował 40 mln euro.

– W Lyonie spędziłem wspaniałe chwile, jestem za to bardzo wdzięczny. Teraz przenoszę się do jednego z najlepszych klubów w Europie. Stawiam przed sobą wysokie cele. To dla mnie wielki dzień – powiedział Correntin Tolisso cytowany przez oficjalną klubową stronę.

Były zawodnik Lyonu jest niezwykle uniwersalnym graczem. Może grać jako ofensywny, ale i defensywny pomocnik. Wystawiany był także na prawej obronie.

W sezonie 2016/17 zagrał dla francuskiego klubu w 47 meczach, w których zdobył 14 bramek i zanotował 7 asyst. Zadebiutował także w kadrze Francji.