Siatkówka. Są zmiany przed turniejem Ligi Światowej w Polsce

Tylko jednej roszady w składzie na kolejny turniej fazy interkontynentalnej Ligi Światowej dokonał szkoleniowiec reprezentacji Polski, Ferdinando De Giorgi. Doszło do wymiany przyjmujący za atakującego – do drużyny narodowej powrócił Rafał Buszek, a Łukasz Kaczmarek opuścił skład.

Po dwóch turniejach tegorocznej Ligi Światowej biało-czerwoni z trzema zwycięstwami i trzema porażkami znajdują się na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej. Ich pozycja jest o tyle ważna, że kolejny weekend imprezy zadecyduje o tym, kto awansuje do Final Six turnieju. By stało się to możliwe, Polacy muszą wystrzec się błędów i starać się wygrać z każdym z rywali – USA, Iranem i Rosją.

Skład reprezentacji Polski na turniej Ligi Światowej w Katowicach i Łodzi:

Środkowi: Mateusz Bieniek, Bartłomiej Lemański, Karol Kłos

Atakujący: Dawid Konarski, Maciej Muzaj

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

Przyjmujący: Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Rafał Buszek, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk

Libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

Terminarz Ligi Światowej w Polsce:

Iran – USA (Katowice, czwartek, godzina 17.15)

Polska – Rosja (Katowice, czwartek, godzina 20.15)

USA – Rosja (Łódź, sobota, godzina 17.15)

Polska – Iran (Łódź, sobota, godzina 20.15)

Rosja – Iran (Łódź, niedziela, godzina 17.15)

Polska – USA (Łódź, niedziela, godzina 20.15)